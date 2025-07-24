Бассейн в Заре: стартовал поиск проектировщика

24.07.2025 | 10:15

В среду, 23 июля, на портале госзакупок стартовал электронный аукцион по поиску подрядчика, который проведет проектно-изыскательские работы для строительства плавательного бассейна в пензенской Заре.

Начальная (максимальная) цена контракта, который планируют заключить с победителем торгов, - 6 млн 826 тыс. 126 рублей. Это средства городского бюджета.

Управлению капстроительства, которое выступает заказчиком, нужен проект бассейна модульного типа общей площадью не менее 1 455,8 кв. м с пропускной способностью 36 человек за смену (всего смен - 4).

Подготовить проект необходимо до конца этого года.

Сам объект рассчитывают возвести в 2026-м на участке площадью 5 623 кв. м, который расположен рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых царственных страстотерпцев, в районе остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов.

Внутри будут: бассейн с обходными дорожками, техническое помещение для обслуживания чаши, раздевалки, душевые, кабинеты директора, бухгалтерии, медсестры, тренерская на 5 человек, пожарный пост, методический кабинет, санузлы, гардероб и прочее.