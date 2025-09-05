До конца года можно с выгодой купить жилье в «Лайм Парке»

05.09.2025 | 11:07

В холдинге «Термодом» пензенцам напомнили, что до конца 2025 года у них остается возможность с выгодой приобрести жилье в экологичном жилом квартале «Лайм Парк».

При 100%-й оплате или ипотеке скидка при покупке таунхауса составит 10 тысяч рублей за 1 квадратный метр или до 1 миллиона рублей за 1 дом.

«Лайм Парк» - это жилой квартал в живописном уголке Пензы. Он расположен в тихом зеленом районе ГПЗ. Вокруг - сосновый и лиственный леса. Ощущение, что уехали за город, но до центра Пензы - всего 5-7 минут», - рассказали в «Термодоме».

В продаже также есть земельные участки площадью от 6 соток с инженерными коммуникациями.

Помимо уже указанной, предоставляется скидка при покупке жилья в рассрочку.

Подробности можно уточнить в разделе «Условия покупки» на сайте termodom-pnz.ru и в офисах холдинга «Термодом». Звонки принимаются по номеру 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.