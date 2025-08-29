Пензенцы не смогли завоевать кубок «Дизеля»

29.08.2025 | 19:37

Пензенские хоккеисты проиграли рязанцам в заключительном матче «Кубка «Дизеля», который состоялся в пятницу, 29 августа. Команды были представлены в основном молодежными составами.

Первый период прошел без голов, а во втором гостям удалось забросить сразу 2 шайбы в ворота хозяев. До конца этого временного отрезка пензенцы усилиями Дмитрия Звездочкина успели размочить счет - 1:2.

Третья 20-минутка новых голов не принесла, цифры на табло не изменились. Игроки «Рязани-ВДВ» выстояли и одержали победу.

Кубок «Дизеля» в итоге достался команде «Тамбов», которая набрала больше всего очков.

Этим матчем для «Дизеля» завершился предсезонный этап. Впереди - регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги, который начнется в сентябре. 2-го числа пензенцы встретятся с саратовским «Кристаллом».