«Дизель» разгромил саратовцев в «Поволжском Дерби»

Вечером во вторник, 2 сентября, пензенский ХК «Дизель» на домашнем льду начал сезон с «Поволжского Дерби» и всухую разгромил саратовский «Кристалл». За матчем наблюдали более 5 000 зрителей.

Счет в игре открыл Данила Попов. Он огорчил голкипера соперников в первом периоде. Следом отличился Александр Борисенков. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу пензенцев.

Во втором периоде шайбу забросил Тимур Закиров. Четвертый гол забил Максим Колмыков. В последней двадцатиминутке голевых моментов не было. Матч завершился счетом 4:0 в пользу хозяев льда.

Главный тренер «Дизеля» Дмитрий Шандуров поздравил команду и болельщиков с началом сезона.

«Сегодняшняя игра показала, что мы время зря не теряли - показали хорошую игру. Хорошо сегодня катались. Мы сопернику много не дали сделать, на что он рассчитывал, это заслуга ребят. Они выполнили игровое задание, они получали от сегодняшней игры удовольствие», - цитирует тренера телеграм-канал пензенского клуба.

Далее дизелистам предстоит выездная серия, 7 сентября они сыграют с московской «Звездой».

