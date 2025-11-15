В Арбекове за осень высадили более 160 деревьев

В пензенском микрорайоне Арбеково этой осенью высадили более 160 новых деревьев. Так, на участке от ДС «Буртасы» до универсама № 175 появилась 21 молодая береза.
Растения подвязали к кольям, чтобы защитить от непогоды и обеспечить здоровое развитие, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Денисов.
Эту территорию хотят благоустраивать и дальше - планируется дополнительный посев газона.
Озеленение микрорайона продолжится в следующем году.
Этой осенью в областном центре высадили около 3 500 деревьев и кустарников. Управлению ЖКХ на озеленение дополнительно выделили более 20 млн рублей. Новые растения заменят те, что пришлось ликвидировать из-за ясеневой златки.
30 октября во время прямого эфира во «ВКонтакте» Олег Денисов пообещал, что в городе проследят за тем, чтобы высаженные деревья не погубили снег и лед, скопившиеся на газонах.
