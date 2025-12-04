Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен

В Пензенской области в Неверкинском участковом лесничестве выявили факт незаконной рубки хвойных деревьев.
Под топор попали 88 сосен. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, превысил 1 млн рублей.
«Помимо значительного денежного штрафа, нарушителям грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. И это не все: придется возместить ущерб, причиненный лесам», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
В Пензенской области в преддверии Нового года усилят охрану хвойных деревьев.
Минлесхоз организует патрулирование участков, где возможны незаконные рубки елей и сосен, с 10 по 31 декабря. Также с населением через СМИ проведут разъяснительную работу, напомнив об ответственности за спиливание деревьев.
