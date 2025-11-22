На улице Мира спилили больше десятка деревьев

22.11.2025 | 11:25

На улице Мира, напротив дома № 15а, снесли больше десятка деревьев, пожаловалась местная жительница.

«Спиливали в течение недели. Не знаю почему. У меня кровь из глаз», - рассказала пензячка сетевому изданию «ПензаИнформ».

Ликвидированные деревья ранее кронировали «под карандаш», то есть по самые стволы - образ, распространенный в Пензе.

«Мне кажется, деревья просто погибли от такой «заботы» и стали аварийными», - высказала мнение горожанка.

Похожая судьба была у растений на улице Куйбышева. Их кронировали весной этого года, они так и не восстановились.

Гибель деревьев после данных работ объяснили тем, что они были заражены и ослаблены болезнью.

В городе за кронирование и ликвидацию деревьев отвечает МБУ «Пензавтодор». Решение о своих действиях учреждение принимает после мониторинга. На месте снесенных могут посадить новые растения.