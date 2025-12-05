Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского

В Пензе ищут свидетелей ДТП, случившегося 19 ноября на улице Володарского.
По данным областной Госавтоинспекции, в 11:20 напротив дома № 16 водитель автомобиля снес деревце и скрылся с места происшествия.
В тот же день свое возмущение по этому поводу высказал глава города Олег Денисов. Он опубликовал запись с моментом наезда.
На кадрах видно, что автомобилист двигался по тротуару задним ходом, врезался в подпорку, внутри которой находилась высаженная этой осенью молодая липа, проехал по ней и, оказавшись на дороге, поспешил покинуть место ДТП.
По словам Олега Денисова, это была Kia Sorento.
Свидетелей аварии убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-22, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
Новости по теме
- Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»
- В России предложили изымать машины за пьяное вождение после первого нарушения
- В Ахунах водитель Nissan врезался в забор
- В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского
- Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен
- Дату перенесли: Ленинский путепровод перекроют 4 декабря
- 5 декабря в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу
- Появились новые кадры с места трагедии под Нижним Ломовом
- Перед Новым годом в регионе усилят охрану хвойных деревьев
- В сети сообщили о глохнущих на ходу автомобилях одной китайской марки
Последние новости
- Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру
- На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома
- На улице Октябрьской в Кузнецке сбили пенсионера
- В Ахунах водитель Nissan врезался в забор
- Сбили девочку: момент ДТП на ул. Генерала Глазунова попал на видео
- Спасатели достали врезавшийся в руку малыша элемент цепочки
- На трассе в Бессоновском районе загорелся самосвал
- В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля
- На хлебокомбинате в Кузнецке огонь уничтожил 40 тонн семечек
- Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!