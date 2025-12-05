Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского

05.12.2025 | 10:15

В Пензе ищут свидетелей ДТП, случившегося 19 ноября на улице Володарского.

По данным областной Госавтоинспекции, в 11:20 напротив дома № 16 водитель автомобиля снес деревце и скрылся с места происшествия.

В тот же день свое возмущение по этому поводу высказал глава города Олег Денисов. Он опубликовал запись с моментом наезда.

На кадрах видно, что автомобилист двигался по тротуару задним ходом, врезался в подпорку, внутри которой находилась высаженная этой осенью молодая липа, проехал по ней и, оказавшись на дороге, поспешил покинуть место ДТП.

По словам Олега Денисова, это была Kia Sorento.

Свидетелей аварии убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-22, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.