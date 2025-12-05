Происшествия

Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского

Печать
Telegram

В Пензе ищут свидетелей ДТП, случившегося 19 ноября на улице Володарского.

По данным областной Госавтоинспекции, в 11:20 напротив дома № 16 водитель автомобиля снес деревце и скрылся с места происшествия.

В тот же день свое возмущение по этому поводу высказал глава города Олег Денисов. Он опубликовал запись с моментом наезда.

На кадрах видно, что автомобилист двигался по тротуару задним ходом, врезался в подпорку, внутри которой находилась высаженная этой осенью молодая липа, проехал по ней и, оказавшись на дороге, поспешил покинуть место ДТП.

По словам Олега Денисова, это была Kia Sorento.

Свидетелей аварии убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-22, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото со страницы Олега Денисова, vk.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети