Перед Новым годом в регионе усилят охрану хвойных деревьев

02.12.2025 | 08:55

В Пензенской области в преддверии Нового года по традиции собираются усилить охрану хвойных деревьев. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Минлесхозу поручили организовать патрулирование участков, где возможны незаконные рубки елок и сосен, с 10 по 31 декабря.

Также нужно вести разъяснительную работу через СМИ, доносить до жителей области информацию об ответственности за спиливание деревьев.

Руководителям органов местного самоуправления рекомендовали рассмотреть вопрос о создании специальных площадок для торговли новогодними деревьями и наборами хвойных веток.

В Пензе первые елочные базары должны открыться 10 декабря. С перечнем адресов можно ознакомиться здесь.

«Стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900 рублей, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500 рублей, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей», - рассказали ранее в администрации.