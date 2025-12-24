В Пензе возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев на пр. Победы

24.12.2025 | 12:01

В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на проспекте Победы. Там вместо одного разрешенного дерева спилили три, а также уничтожили поросли вяза и ясеня.

Проверку провела прокуратура Октябрьского района. Выяснилось, что в июле в городское управление ЖКХ поступило обращение от индивидуального предпринимателя с просьбой согласовать опиловку (кронирование) деревьев, перекрывающих рекламные конструкции в районе дома № 89 (район загса).

Коммунальщики обследовали растения на предмет аварийного состояния, после чего проинформировали заявителя: он может снести одно сухое дерево - двуствольный ясень.

«Однако по результатам выездного осмотра в сентябре установлено, что на указанном участке перед рекламным щитом вырублено 3 дерева и поросли вяза и ясеня диаметром стволов 1-2 см в количестве 50 штук», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган направил материалы проверки в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело.

За незаконную рубку деревьев в значительном размере грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.