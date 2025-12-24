В Пензе возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев на пр. Победы

В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на проспекте Победы. Там вместо одного разрешенного дерева спилили три, а также уничтожили поросли вяза и ясеня.
Проверку провела прокуратура Октябрьского района. Выяснилось, что в июле в городское управление ЖКХ поступило обращение от индивидуального предпринимателя с просьбой согласовать опиловку (кронирование) деревьев, перекрывающих рекламные конструкции в районе дома № 89 (район загса).
Коммунальщики обследовали растения на предмет аварийного состояния, после чего проинформировали заявителя: он может снести одно сухое дерево - двуствольный ясень.
«Однако по результатам выездного осмотра в сентябре установлено, что на указанном участке перед рекламным щитом вырублено 3 дерева и поросли вяза и ясеня диаметром стволов 1-2 см в количестве 50 штук», - сообщили в областной прокуратуре.
Надзорный орган направил материалы проверки в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело.
За незаконную рубку деревьев в значительном размере грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Новости по теме
- В питомнике в Кузнецком лесничестве выкопали 173 липы
- Около «Глобуса» неизвестные выкопали несколько саженцев туи
- У 300-летнего дуба на Тропе здоровья установят табличку
- Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского
- В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского
- Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен
- Перед Новым годом в регионе усилят охрану хвойных деревьев
- «Светофорное дерево» в Пензе погасло надолго
- На улице Мира спилили больше десятка деревьев
- В Пензе подвязывают молодые деревья, чтобы спасти от снегопадов
Последние новости
- В Каменке сотрудница банка похитила более 8 млн рублей
- Четверо пензенцев получили более 1 млн на проведении азартных игр
- Двое пензенцев вырастили для себя 3 кг конопли
- Вера Фейгина останется под домашним арестом еще на 3 месяца
- Осудили пензенцев, изготовивших фиктивные документы для мигрантов
- Экс-главе администрации Мокшана ужесточили наказание за взятку
- В Пензе доцент вуза заплатит полмиллиона за взятку от студентки
- Дело руководителя агропромхолдинга передали в суд
- В Каменском районе молодой томич опрокинулся на угнанном КамАЗе
- Многодетный отец захотел построить дом и потерял полмиллиона рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!