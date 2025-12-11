Около «Глобуса» неизвестные выкопали несколько саженцев туи

11.12.2025 | 16:41

С территории около монумента «Глобус» исчезли 3 саженца туи. Пропажу сотрудники «Пензавтодора» заметили в четверг, 11 декабря.

Молодые растения высадили в ходе благоустройства склона улицы 8 Марта в апреле этого года. Там появились 120 кустов туи и 84 - можжевельника. Схему озеленения многолетниками разрабатывали несколько месяцев.

В администрации Пензы напомнили, что общественные территории приводят в порядок ради повышения комфорта самих горожан.

«Важно сохранить каждое деревце в парках, скверах и других пространствах. Зеленые насаждения украшают улицы Пензы, создают приятную атмосферу и способствуют улучшению экологической ситуации», - отметили в мэрии.

19 ноября город лишился молодой липы. У дома на Володарского, 16, автомобиль Kia Sorento снес ее при движении задним ходом и проехал по упавшему стволу.