Около «Глобуса» неизвестные выкопали несколько саженцев туи

С территории около монумента «Глобус» исчезли 3 саженца туи. Пропажу сотрудники «Пензавтодора» заметили в четверг, 11 декабря.
Молодые растения высадили в ходе благоустройства склона улицы 8 Марта в апреле этого года. Там появились 120 кустов туи и 84 - можжевельника. Схему озеленения многолетниками разрабатывали несколько месяцев.
В администрации Пензы напомнили, что общественные территории приводят в порядок ради повышения комфорта самих горожан.
«Важно сохранить каждое деревце в парках, скверах и других пространствах. Зеленые насаждения украшают улицы Пензы, создают приятную атмосферу и способствуют улучшению экологической ситуации», - отметили в мэрии.
19 ноября город лишился молодой липы. У дома на Володарского, 16, автомобиль Kia Sorento снес ее при движении задним ходом и проехал по упавшему стволу.
Новости по теме
- На расчистку Пензы от снега выехало 120 спецмашин
- Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж
- Житель Кузнецка получил срок за кражу денег с чужой карты
- Глава Пензы поручил убрать кормушки из пластиковых бутылок
- Зареченца приманила щедрость прихожан храма
- Военнослужащий из пункта отбора украл у контрактника 821 185 рублей
- В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского
- В ноябре уборкой города занимались около 17 500 пензенцев
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
Последние новости
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- В 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов
- Строительство цирка в Пензе: возбуждено уголовное дело
- Губернатор рассказал об опасности теплой зимы для сетей
- Появились подробности о строительстве новой дороги в Заре
- В ряде мест региона пришлось совсем отключить мобильный интернет
- Объяснены причины ежедневных оповещений о беспилотной опасности
- Атака БПЛА: названо условие, при котором в Тамале могли быть жертвы
- В Пензе на учете не состоит ни один подросток-наркоман
- Стартовала прямая линия с губернатором Пензенской области
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!