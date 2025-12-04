Общество

В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского

Печать
Telegram

Забор вокруг сквера им. Дзержинского будет убран, когда там вырубят зараженные ясеневой изумрудной златкой деревья, сообщил замначальника УЖКХ г. Пензы Александр Савенков.

В июне управление получило из Россельхознадзора письмо о том, что в областном центре, а также на территориях Заречного, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Лунинского, Городищенского, Шемышейского, Колышлейского и Каменского районов введен карантинный фитосанитарный режим из-за обнаружения опасного вредителя.

После этого стали проводить работу по выявлению и устранению очагов заражения. Одним из них оказался сквер им. Дзержинского.

Управление ЖКХ направило соответствующее уведомление собственнику земельных участков, на которых расположена зеленая зона. Тот должен устранить зараженные деревья.

Перед началом работ в целях безопасности было установлено металлическое ограждение.

«Спил деревьев пока не начался. Подрядчик приступит к работам, когда установится морозная погода: это позволит избежать грязи на дорогах и тротуарах. Удаление зараженных деревьев планируется завершить до 1 февраля 2026 года», - уточнили в управлении ЖКХ.

После этого ограждение будет убрано, сообщил Александр Савенков. По его словам, весной собственник сквера начнет высадку новых деревьев взамен утраченных.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети