В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского

04.12.2025 | 18:21

Забор вокруг сквера им. Дзержинского будет убран, когда там вырубят зараженные ясеневой изумрудной златкой деревья, сообщил замначальника УЖКХ г. Пензы Александр Савенков.

В июне управление получило из Россельхознадзора письмо о том, что в областном центре, а также на территориях Заречного, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Лунинского, Городищенского, Шемышейского, Колышлейского и Каменского районов введен карантинный фитосанитарный режим из-за обнаружения опасного вредителя.

После этого стали проводить работу по выявлению и устранению очагов заражения. Одним из них оказался сквер им. Дзержинского.

Управление ЖКХ направило соответствующее уведомление собственнику земельных участков, на которых расположена зеленая зона. Тот должен устранить зараженные деревья.

Перед началом работ в целях безопасности было установлено металлическое ограждение.

«Спил деревьев пока не начался. Подрядчик приступит к работам, когда установится морозная погода: это позволит избежать грязи на дорогах и тротуарах. Удаление зараженных деревьев планируется завершить до 1 февраля 2026 года», - уточнили в управлении ЖКХ.

После этого ограждение будет убрано, сообщил Александр Савенков. По его словам, весной собственник сквера начнет высадку новых деревьев взамен утраченных.