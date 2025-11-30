«Светофорное дерево» в Пензе погасло надолго

30.11.2025 | 11:17

Арт-объект «Светофорное дерево» в сквере на Октябрьской улице в Пенза в ближайшее время не будет работать. Об этом сообщили в городском УЖКХ.

«К сожалению, на данный момент ремонт «Светофорного дерева» не запланирован. Мы понимаем, насколько важно для жителей и гостей города видеть это уникальное сооружение в рабочем состоянии. Мы обещаем вернуться к этому вопросу при первой возможности», - сообщил представитель управления в группе УЖКХ во «ВКонтакте».

Арт-объект появился в областном центре в конце 2010 года – он стал подарком горожанам к Новому году. Изначально огни на нем загорались только по праздникам.

В 2017 году режим работы перестроили так, чтобы «дерево» включалось каждый вечер вместе с наружным освещением. Через 4 года оно погасло, на что обращали внимание и жители, и деятели культуры.

В 2022-м в городском УЖКХ сообщили, что функции «Светофорного дерева» восстановлены. Прежде, по словам начальника управления Ильдара Усманова, не хватало нужных деталей, а отремонтировать имеющиеся было невозможно. Новое оборудование не ставили ради экономии средств.

Возвращение огней обрадовало жителей и гостей Пензы. Теперь, по сообщениям горожан, «дерево» снова не действует – уже год с лишним.