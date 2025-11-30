«Светофорное дерево» в Пензе погасло надолго

Арт-объект «Светофорное дерево» в сквере на Октябрьской улице в Пенза в ближайшее время не будет работать. Об этом сообщили в городском УЖКХ.
«К сожалению, на данный момент ремонт «Светофорного дерева» не запланирован. Мы понимаем, насколько важно для жителей и гостей города видеть это уникальное сооружение в рабочем состоянии. Мы обещаем вернуться к этому вопросу при первой возможности», - сообщил представитель управления в группе УЖКХ во «ВКонтакте».
Арт-объект появился в областном центре в конце 2010 года – он стал подарком горожанам к Новому году. Изначально огни на нем загорались только по праздникам.
В 2017 году режим работы перестроили так, чтобы «дерево» включалось каждый вечер вместе с наружным освещением. Через 4 года оно погасло, на что обращали внимание и жители, и деятели культуры.
В 2022-м в городском УЖКХ сообщили, что функции «Светофорного дерева» восстановлены. Прежде, по словам начальника управления Ильдара Усманова, не хватало нужных деталей, а отремонтировать имеющиеся было невозможно. Новое оборудование не ставили ради экономии средств.
Возвращение огней обрадовало жителей и гостей Пензы. Теперь, по сообщениям горожан, «дерево» снова не действует – уже год с лишним.
Новости по теме
- Проблема с дорогой в Бессоновском районе привлекла внимание СКР
- Какие обои можно клеить в ванной?
- В Пензенской районной больнице готовят к открытию стационар
- В Пензе снова ищут подрядчика для ремонта подземного перехода
- Еще одну школу на ул. Рахманинова в Пензе ждет капремонт
- Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами
- Стало известно, во сколько может обойтись ремонт школы № 28
- У загса на Минской хотят сделать большую стоянку для кортежей
- Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта
- На перекрестке улиц Мира и Ленинградской грядут изменения
Последние новости
- 1 декабря в Пензенской области ожидается туман
- В Спасском соборе установили мемориальную доску 1904 года
- Проблема с дорогой в Бессоновском районе привлекла внимание СКР
- «Схема Долиной»: в Госдуме задумались о защите покупателей жилья
- В Пензе проверили работу маршрутов № 6, 26, 39, 70, 85 и 89
- Денис Соболев поздравил пензячек с Днем матери
- 1 декабря отключат свет в трех микрорайонах Пензы
- Последний день осени в Пензенской области будет тихим и теплым
- Подсчитано, во сколько обойдется новогодний стол в 2025-м
- В Пензе украшают главную новогоднюю елку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!