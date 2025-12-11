У 300-летнего дуба на Тропе здоровья установят табличку

11.12.2025 | 15:44

В Пензе у древнего дуба, растущего на Тропе здоровья, планируют установить табличку с исторической справкой.

Дерево огорожено. Его возраст, предположительно, более 300 лет.

Поручение установить знак губернатор дал еще в июне этого года, когда осматривал Тропу здоровья после ремонта.

В декабре пензячка написала на странице главы региона во «ВКонтакте»: «За 6 месяцев табличку все еще не поставили».

На обращение ответил представитель регионального правительства.

«Установка знака с исторической справкой в районе 300-летнего дуба планируется летом 2026 года», - сообщил он.

В Пензе известен еще один старый дуб. Он растет рядом с лечебным корпусом № 2 областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Дереву не меньше 180 лет.