У 300-летнего дуба на Тропе здоровья установят табличку

В Пензе у древнего дуба, растущего на Тропе здоровья, планируют установить табличку с исторической справкой.
Дерево огорожено. Его возраст, предположительно, более 300 лет.
Поручение установить знак губернатор дал еще в июне этого года, когда осматривал Тропу здоровья после ремонта.
В декабре пензячка написала на странице главы региона во «ВКонтакте»: «За 6 месяцев табличку все еще не поставили».
На обращение ответил представитель регионального правительства.
«Установка знака с исторической справкой в районе 300-летнего дуба планируется летом 2026 года», - сообщил он.
В Пензе известен еще один старый дуб. Он растет рядом с лечебным корпусом № 2 областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Дереву не меньше 180 лет.
Новости по теме
- Лестница, соединяющая ул. Пацаева и Тропу здоровья, останется в темноте
- С 2026 года появятся новые дорожные знаки
- Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского
- В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского
- Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен
- Перед Новым годом в регионе усилят охрану хвойных деревьев
- «Светофорное дерево» в Пензе погасло надолго
- На улице Мира спилили больше десятка деревьев
- В Пензе подвязывают молодые деревья, чтобы спасти от снегопадов
- На улице Володарского водитель Kia снес молодую липу
Последние новости
- В Пензе подростки за 9 месяцев совершили 40 наркопреступлений
- Лестница, соединяющая ул. Пацаева и Тропу здоровья, останется в темноте
- Стало известно, на что копят жители России
- На ул. Московской появились новые роутеры общедоступного Wi-Fi
- На перекрестке улиц Суворова и Кулакова отключат светофор
- Перевозка елки на машине: что грозит за нарушение правил
- Компания «ТНС энерго Пенза» запустила улучшенные онлайн-сервисы
- Перевозчик заплатит за непроведение медосмотров водителя автобуса
- В Пензе 12 декабря отключат свет в 4 микрорайонах
- В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!