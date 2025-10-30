В Пензе пообещали не дать погибнуть саженцам от навалов снега и льда

В Пензе предстоящей зимой проследят за тем, чтобы высаженные деревья не погубили снег и лед, скопившиеся на газонах, пообещал глава города Олег Денисов.
В прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября, он рассказал, что посадкой занимался «Пензавтодор» и обязанность ухаживать за растениями возложена на его специалистов.
Перед предприятием поставили задачу своевременно убирать и вывозить снег, не допуская формирования снежного вала на разделительных полосах, где высажены деревья.
«Мы знаем, где наши деревья, где мы посадили эти деревья, и, соответственно, мы им погибнуть не дадим», - заявил Олег Денисов.
Этой осенью в областном центре высадили около 3 500 деревьев и кустарников. Управлению ЖКХ на озеленение дополнительно выделили более 20 млн рублей. Новые растения заменят те, что пришлось ликвидировать из-за ясеневой златки.
Новости по теме
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- В Пензе заготовили 25 тыс. тонн песко-соляной смеси для обработки дорог
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Олег Денисов рассказал о вырубке деревьев на Олимпийской аллее
- Глава города высказался о застройке территории у «Светофорного дерева»
- В Пензе продлили срок бесплатного вывоза опавшей листвы на полигон
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- У остановки «Детская библиотека» на улице Кирова спилили ясени
- Из сквера на улице Ново-Казанской украли недавно посаженную ель
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!