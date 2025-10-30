В Пензе пообещали не дать погибнуть саженцам от навалов снега и льда

30.10.2025 | 14:52

В Пензе предстоящей зимой проследят за тем, чтобы высаженные деревья не погубили снег и лед, скопившиеся на газонах, пообещал глава города Олег Денисов.

В прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября, он рассказал, что посадкой занимался «Пензавтодор» и обязанность ухаживать за растениями возложена на его специалистов.

Перед предприятием поставили задачу своевременно убирать и вывозить снег, не допуская формирования снежного вала на разделительных полосах, где высажены деревья.

«Мы знаем, где наши деревья, где мы посадили эти деревья, и, соответственно, мы им погибнуть не дадим», - заявил Олег Денисов.

Этой осенью в областном центре высадили около 3 500 деревьев и кустарников. Управлению ЖКХ на озеленение дополнительно выделили более 20 млн рублей. Новые растения заменят те, что пришлось ликвидировать из-за ясеневой златки.