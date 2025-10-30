Общество

В Пензе пообещали не дать погибнуть саженцам от навалов снега и льда

Печать
Telegram

В Пензе предстоящей зимой проследят за тем, чтобы высаженные деревья не погубили снег и лед, скопившиеся на газонах, пообещал глава города Олег Денисов.

В прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября, он рассказал, что посадкой занимался «Пензавтодор» и обязанность ухаживать за растениями возложена на его специалистов.

Перед предприятием поставили задачу своевременно убирать и вывозить снег, не допуская формирования снежного вала на разделительных полосах, где высажены деревья.

«Мы знаем, где наши деревья, где мы посадили эти деревья, и, соответственно, мы им погибнуть не дадим», - заявил Олег Денисов.

Этой осенью в областном центре высадили около 3 500 деревьев и кустарников. Управлению ЖКХ на озеленение дополнительно выделили более 20 млн рублей. Новые растения заменят те, что пришлось ликвидировать из-за ясеневой златки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети