В Кузнецке за 10 месяцев родилось полтысячи детей

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родился 501 ребенок. Об этом в среду, 12 ноября, рассказали в городской администрации.
«Это 265 девочек и 236 мальчиков. У 176 женщин родились первые дети, многодетными стали 148 семей», - уточнили в мэрии.
Родителям малышей по традиции вручили «Свидетельства земляка», выдающиеся с 2012 года.
Для сравнения: за весь 2024 год в Кузнецке на свет появились 618 малышей - 292 девочки и 326 мальчиков. 214 женщин впервые стали матерями, 172 семьи получили статус многодетных.
Первым в 2025-м родился мальчик весом почти 4 кг, ростом 58 см, это случилось 2 января в 8:10.
Новости по теме
- В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2114, пострадали 2 человека
- Новую поликлинику Кузнецка продолжают оснащать оборудованием
- В Кузнецке запустили конкурс поделок для бойцов к Новому году
- У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- Прекращены поиски 10-летнего мальчика из Кузнецка
- В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- В Кузнецке 2 детским врачам вручили ключи от квартир
Последние новости
- На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня
- В 4 микрорайонах Пензы 13 ноября отключат свет
- В Пензе пройдет большая конференция для бизнеса
- Развеян миф о вреде еды после шести вечера
- 12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно
- В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации
- В Пензенском районе выявили еще один очаг бешенства
- На освещение нового сквера в Маньчжурии выделили 0,5 млн рублей
- Все бюджетные места в ординатуре медвузов станут целевыми
- Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!