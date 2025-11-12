Общество

В Кузнецке за 10 месяцев родилось полтысячи детей

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родился 501 ребенок. Об этом в среду, 12 ноября, рассказали в городской администрации.

«Это 265 девочек и 236 мальчиков. У 176 женщин родились первые дети, многодетными стали 148 семей», - уточнили в мэрии.

Родителям малышей по традиции вручили «Свидетельства земляка», выдающиеся с 2012 года.

Для сравнения: за весь 2024 год в Кузнецке на свет появились 618 малышей - 292 девочки и 326 мальчиков. 214 женщин впервые стали матерями, 172 семьи получили статус многодетных.

Первым в 2025-м родился мальчик весом почти 4 кг, ростом 58 см, это случилось 2 января в 8:10.

