В Кузнецке в новом году родились 5 девочек и 2 мальчика

06.01.2025 | 11:49

В Кузнецке с начала года появились на свет 7 детей - 5 девочек и 2 мальчика. Об этом в понедельник, 6 января, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Первым, 2 января в 8 часов 10 минут утра, родился мальчик. Поистине богатырь - весом почти 4 кг, ростом 58 см. От всей души поздравляю кузнечан с пополнением, пусть ребятишки растут крепкими и здоровыми», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

В целом в Пензенской области первым ребенком, увидевшим свет в новом году, стала девочка. Она родилась 1 января в 0:08 в перинатальном центре больницы имени Н. Н. Бурденко.

Второй малыш обрадовал маму в 1:20, это тоже девочка. А третьим «новогодним» младенцем стал мальчик.

В 2024 году первый ребенок появился на свет именно в Кузнецке. Девочку приняли в 0:01 в центральной районной детской больнице.