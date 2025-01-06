Сетевое издание|18+|Понедельник|6 янв 2025|18:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Кузнецке в новом году родились 5 девочек и 2 мальчика

Печать
Telegram

В Кузнецке с начала года появились на свет 7 детей - 5 девочек и 2 мальчика. Об этом в понедельник, 6 января, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Первым, 2 января в 8 часов 10 минут утра, родился мальчик. Поистине богатырь - весом почти 4 кг, ростом 58 см. От всей души поздравляю кузнечан с пополнением, пусть ребятишки растут крепкими и здоровыми», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

В целом в Пензенской области первым ребенком, увидевшим свет в новом году, стала девочка. Она родилась 1 января в 0:08 в перинатальном центре больницы имени Н. Н. Бурденко.

Второй малыш обрадовал маму в 1:20, это тоже девочка. А третьим «новогодним» младенцем стал мальчик.

В 2024 году первый ребенок появился на свет именно в Кузнецке. Девочку приняли в 0:01 в центральной районной детской больнице.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Сергея Златогорского
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте