Общество

Для перинатального центра закупят оборудование на сумму более 250 млн

Печать
Telegram

В Пензе в перинатальный центр областной больницы имени Н. Н. Бурденко в 2026 году планируется поставка 207 единиц современного оборудования.

Стоимость новых аппаратов - более 250 млн рублей, рассказали в региональном минздраве.

В медучреждении появятся современные передвижные УЗИ- и рентгеновские аппараты, специализированные операционные системы, мониторинговые комплексы, электрокардиографы, оборудование для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и многое другое.

Как стало известно ранее, практически 90% медицинских аппаратов и изделий в перинатальном центре имеют 100%-й износ и нуждаются в замене.

Так, срок эксплуатации истек у 29 из 31 инкубаторов для новорожденных, у 10 из 15 аппаратов ИВЛ, у 12 из 20 наркозных дыхательных аппаратов. Изношены все инфузионные насосы общего назначения, системы размораживания плазмы, весы для новорожденных, фетальные кардиомониторы.

Всего в 2026 и 2028 годах для учреждения здравоохранения хотят приобрести 311 единиц оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети