Для перинатального центра закупят оборудование на сумму более 250 млн

27.12.2025 | 10:53

В Пензе в перинатальный центр областной больницы имени Н. Н. Бурденко в 2026 году планируется поставка 207 единиц современного оборудования.

Стоимость новых аппаратов - более 250 млн рублей, рассказали в региональном минздраве.

В медучреждении появятся современные передвижные УЗИ- и рентгеновские аппараты, специализированные операционные системы, мониторинговые комплексы, электрокардиографы, оборудование для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и многое другое.

Как стало известно ранее, практически 90% медицинских аппаратов и изделий в перинатальном центре имеют 100%-й износ и нуждаются в замене.

Так, срок эксплуатации истек у 29 из 31 инкубаторов для новорожденных, у 10 из 15 аппаратов ИВЛ, у 12 из 20 наркозных дыхательных аппаратов. Изношены все инфузионные насосы общего назначения, системы размораживания плазмы, весы для новорожденных, фетальные кардиомониторы.

Всего в 2026 и 2028 годах для учреждения здравоохранения хотят приобрести 311 единиц оборудования.