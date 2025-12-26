В Пензе врачи 8 дней боролись за жизнь 11-месячной девочки

В пятницу, 26 декабря, в Пензенском областном центре спецвидов медпомощи (КИМ) рассказали историю спасения маленького ребенка с гемофильной инфекцией.
Это тяжелое заболевание, поражающее преимущественно детей до 5 лет, проявляющееся в различных формах (включая менингит и энцефалит) и протекающее с угрозой для жизни.
25 октября в КИМ поступила 11-месячная девочка в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали гемофильный менингоэнцефалит, отек головного мозга.
8 дней за жизнь ребенка боролись специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии. Когда состояние было стабилизировано, пациентку перевели в инфекционное отделение № 1. Здесь проводилось комплексное лечение.
5 декабря девочку выписали из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии.
