В Пензе врачи 8 дней боролись за жизнь 11-месячной девочки

26.12.2025 | 19:34

В пятницу, 26 декабря, в Пензенском областном центре спецвидов медпомощи (КИМ) рассказали историю спасения маленького ребенка с гемофильной инфекцией.

Это тяжелое заболевание, поражающее преимущественно детей до 5 лет, проявляющееся в различных формах (включая менингит и энцефалит) и протекающее с угрозой для жизни.

25 октября в КИМ поступила 11-месячная девочка в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали гемофильный менингоэнцефалит, отек головного мозга.

8 дней за жизнь ребенка боролись специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии. Когда состояние было стабилизировано, пациентку перевели в инфекционное отделение № 1. Здесь проводилось комплексное лечение.

5 декабря девочку выписали из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии.