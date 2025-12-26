Сотрудники прокуратуры проверили школу Кузнецка, где не греют батареи

Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в школу № 14 Кузнецка. Ранее родители в Сети пожаловались на то, что в образовательном учреждении холодно и дети мерзнут.
«У меня там учится ребенок, и я просто в шоке! Я в полном негодовании! В школе ужасно холодно, дай бог, 10-13 градусов, а детей заставляют переобуваться и сидеть полный учебный день! В кабинетах даже нет обогревателей, про батареи я вообще молчу. Почему хотя бы не сократить уроки? Куда смотрит директор? Администрация? Прошу обратить на это внимание, это невозможно, бедные дети!» - пожаловалась горожанка в посте в городской группе соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники надзорного органа установили, что в трех классах, где учатся дети старше 7 лет, температура воздуха на 2 градуса ниже минимальных значений, установленных гигиеническими нормативами.
Директору школы, а также начальнику управления образования города внесли представления. В отношении должностного лица возбудили административное дело (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), сообщили в областной прокуратуре.
Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений и результаты рассмотрения актов реагирования.
Новости по теме
- Мокшанца наказали рублем за слежку за женой
- В Кузнецке на ремонт дорог в новом году потратят почти 100 млн рублей
- 26 декабря в Кузнецке планируют запускать электросирены
- У Кузнецка нет денег на дублер дороги, соединяющей 2 микрорайона
- Стало известно, когда заработает новая поликлиника в Кузнецке
- Пензенский минобр ответил на просьбу о досрочном старте каникул
- Замдиректора российской школы уволили из-за возмутивших родителей анкет для учеников
- Дроппер вернет жителю области деньги, потерянные при покупке колес
- Стало известно о планах по строительству школы в Кузнецке
- Осудили пензенцев, изготовивших фиктивные документы для мигрантов
Последние новости
- Механизм компенсации расходов на сопровождение бойцов СВО расширен
- На трассе М-5 в Рамзае действует реверс из-за ДТП
- Врачи рассказали, что делать в случае заболевания гриппом
- В китайских шинах обнаружили превышение нормы канцерогенов
- 26 декабря в Пензенской области ожидается метель
- Составлен список вещей, которые лучше не дарить на Новый год
- Штрафы за задержку зарплаты захотели увеличить в 5 раз
- Пензенцев просят не мешать мусоровозам во время каникул
- В горэлектросети прояснили вопрос с освещением в сквере Лермонтова
- Одаренные дети будут добираться до «Артека» за счет бюджета
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!