Общество

Сотрудники прокуратуры проверили школу Кузнецка, где не греют батареи

Печать
Telegram

Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в школу № 14 Кузнецка. Ранее родители в Сети пожаловались на то, что в образовательном учреждении холодно и дети мерзнут.

«У меня там учится ребенок, и я просто в шоке! Я в полном негодовании! В школе ужасно холодно, дай бог, 10-13 градусов, а детей заставляют переобуваться и сидеть полный учебный день! В кабинетах даже нет обогревателей, про батареи я вообще молчу. Почему хотя бы не сократить уроки? Куда смотрит директор? Администрация? Прошу обратить на это внимание, это невозможно, бедные дети!» - пожаловалась горожанка в посте в городской группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники надзорного органа установили, что в трех классах, где учатся дети старше 7 лет, температура воздуха на 2 градуса ниже минимальных значений, установленных гигиеническими нормативами.

Директору школы, а также начальнику управления образования города внесли представления. В отношении должностного лица возбудили административное дело (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), сообщили в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений и результаты рассмотрения актов реагирования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети