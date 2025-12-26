Сотрудники прокуратуры проверили школу Кузнецка, где не греют батареи

26.12.2025 | 11:04

Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в школу № 14 Кузнецка. Ранее родители в Сети пожаловались на то, что в образовательном учреждении холодно и дети мерзнут.

«У меня там учится ребенок, и я просто в шоке! Я в полном негодовании! В школе ужасно холодно, дай бог, 10-13 градусов, а детей заставляют переобуваться и сидеть полный учебный день! В кабинетах даже нет обогревателей, про батареи я вообще молчу. Почему хотя бы не сократить уроки? Куда смотрит директор? Администрация? Прошу обратить на это внимание, это невозможно, бедные дети!» - пожаловалась горожанка в посте в городской группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники надзорного органа установили, что в трех классах, где учатся дети старше 7 лет, температура воздуха на 2 градуса ниже минимальных значений, установленных гигиеническими нормативами.

Директору школы, а также начальнику управления образования города внесли представления. В отношении должностного лица возбудили административное дело (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), сообщили в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений и результаты рассмотрения актов реагирования.