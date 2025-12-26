Общество

Вирусологи сообщили, когда ожидается пик заболеваемости гриппом

Пика заболеваемости гриппом в России стоит ждать после новогодних праздников. Такое мнение выразили вирусологи в беседе с федеральными СМИ.

Во время праздничных каникул врачи, как правило, наблюдают снижение числа случаев инфекции. В это время контакты между людьми минимальны, россияне в основном проводят время в кругу семьи.

После окончания праздников возобновляются учеба и рабочий процесс, количество контактов увеличивается, происходит заражение. Поскольку инкубационный период гонконгского гриппа (штамм, который распространяется сейчас в стране) составляет 2-3 дня, пик заболеваемости может наступить через 10 дней.

Гонконгский грипп начинается внезапно, с очень высокой температуры, развивается стремительно и протекает, по мнению специалистов, более сложно, чем при заражении другими штаммами. Человека мучает интенсивная головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, светобоязнь, вероятно и кишечное расстройство.

Ранее сообщалось, что делать в случае заболевания гриппом. Основные рекомендации - следовать предписаниям врача, принимать противовирусные препараты, не сбивать температуру аспирином.

