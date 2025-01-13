В 2024 году в Кузнецке родилось 618 детей

13.01.2025 | 19:08

В Кузнецке в 2024 году в городском родильном доме на свет появились 618 малышей. Такие данные привела пресс-служба администрации.

За 12 месяцев родилось 292 девочки и 326 мальчиков. 214 женщин впервые стали матерями. 172 семьи получили статус многодетных.

Ранее стало известно, что в первые дни 2025-го в Кузнецке появились на свет 7 детей: 5 девочек и 2 мальчика.

«Первым, 2 января в 8 часов 10 минут утра, родился мальчик. Поистине богатырь - весом почти 4 кг, ростом 58 см. От всей души поздравляю кузнечан с пополнением, пусть ребятишки растут крепкими и здоровыми», - написал глава города Сергей Златогорский на своих страницах в соцсетях.

В декабре 2023-го Златогорский указал, что в Кузнецке улучшается демографическая ситуация. Так, за год число новорожденных выросло на 10%.