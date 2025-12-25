26 декабря в Кузнецке планируют запускать электросирены

В пятницу, 26 декабря, в Кузнецке будут проводить комплексную проверку готовности муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения.
Планируют запускать электросирены, сообщается на странице городского управления по делам ГОЧС во «ВКонтакте».
Мероприятие стартует в 14:00.
Предыдущая комплексная проверка проводилась 1 октября. Тогда звучали сирены, проходили объявления по теле- и радиоканалам.
В случае реальной угрозы жители региона, услышав сигнал «Внимание всем!», должны сохранять спокойствие, включить телевизор или радиоприемник и прослушать передаваемую информацию.
