Общество

26 декабря в Кузнецке планируют запускать электросирены

В пятницу, 26 декабря, в Кузнецке будут проводить комплексную проверку готовности муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения.

Планируют запускать электросирены, сообщается на странице городского управления по делам ГОЧС во «ВКонтакте».

Мероприятие стартует в 14:00.

Предыдущая комплексная проверка проводилась 1 октября. Тогда звучали сирены, проходили объявления по теле- и радиоканалам.

В случае реальной угрозы жители региона, услышав сигнал «Внимание всем!», должны сохранять спокойствие, включить телевизор или радиоприемник и прослушать передаваемую информацию.

