Общество

27 декабря в Пензенской области будет идти снег

Печать
Telegram

27 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно, осадки ожидаются на протяжении всех суток - местами небольшие, местами умеренные, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -5...-10 градусов, днем ожидается -1...-6. В ночь на воскресенье прогнозируется -7...-12.

В темное время суток будет дуть южный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 6-11 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в выходные регион окажется под влиянием атмосферных фронтов циклонических вихрей. На улице ожидается умеренно морозная погода со снегом различной интенсивности.

В старину подмечали: какая погода стоит 27 декабря, таким будет и февраль.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети