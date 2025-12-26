27 декабря в Пензенской области будет идти снег

27 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно, осадки ожидаются на протяжении всех суток - местами небольшие, местами умеренные, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на субботу уличные термометры покажут -5...-10 градусов, днем ожидается -1...-6. В ночь на воскресенье прогнозируется -7...-12.
В темное время суток будет дуть южный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 6-11 м/с.
Ранее метеорологи предупредили, что в выходные регион окажется под влиянием атмосферных фронтов циклонических вихрей. На улице ожидается умеренно морозная погода со снегом различной интенсивности.
В старину подмечали: какая погода стоит 27 декабря, таким будет и февраль.
