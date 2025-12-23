Стало известно о планах по строительству школы в Кузнецке

Кузнецку необходима новая школа. Так считает министр градостроительства и архитектуры - главный архитектор Пензенской области Александр Итальянцев.
Он предложил возвести учебное заведение в микрорайоне Взлетный, где в 2025 году появились новые сети водоотведения и котельная.
По мнению Итальянцева, школа могла бы быть построена за счет федеральных субсидий, она станет обслуживать и сам микрорайон, и город в целом.
Министр попросил губернатора поддержать инициативу.
«Давайте внесем в распоряжение правительства и определим приоритет - строительство школы. До 1 апреля надо завершить подготовку мастер-плана второго этапа развития микрорайона, в том числе включить в него школу», - одобрил предложение Олег Мельниченко, его процитировала пресс-служба областного правительства.
