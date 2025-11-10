В Пензе начали готовиться к предстоящему гололеду

Сотрудники «Пензавтодора» готовятся к наступлению зимы. Они принимают меры для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с гололедом.
Работу проводят комплексно.
«В частности, производится наполнение [песком] емкостей на участках с неблагоприятными дорожными условиями, включая спуски, подъемы, пешеходные переходы», - сообщили в «Пензавтодоре».
Также их заполняют у остановок общественного транспорта.
Ранее стало известно, что этой зимой для уборки улиц Пензы от снега собираются задействовать 182 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, роторы, тракторные щетки, снегопогрузчики, самосвалы, бульдозеры и др. Заготовлено 25 тысяч тонн песко-соляной смеси и 5 тысяч тонн галита. До конца января планируется купить еще 3 тысячи тонн технической соли.
В травмпункте больницы № 6 имени Г. А. Захарьина тоже подготовились к зиме. К наплыву посетителей там отремонтировали входную группу и уложили современное резиновое покрытие.
