В Пензе начали готовиться к предстоящему гололеду

10.11.2025 | 14:54

Сотрудники «Пензавтодора» готовятся к наступлению зимы. Они принимают меры для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с гололедом.

Работу проводят комплексно.

«В частности, производится наполнение [песком] емкостей на участках с неблагоприятными дорожными условиями, включая спуски, подъемы, пешеходные переходы», - сообщили в «Пензавтодоре».

Также их заполняют у остановок общественного транспорта.

Ранее стало известно, что этой зимой для уборки улиц Пензы от снега собираются задействовать 182 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, роторы, тракторные щетки, снегопогрузчики, самосвалы, бульдозеры и др. Заготовлено 25 тысяч тонн песко-соляной смеси и 5 тысяч тонн галита. До конца января планируется купить еще 3 тысячи тонн технической соли.

В травмпункте больницы № 6 имени Г. А. Захарьина тоже подготовились к зиме. К наплыву посетителей там отремонтировали входную группу и уложили современное резиновое покрытие.