Входную группу травмпункта больницы № 6 срочно отремонтировали

18.10.2025 | 13:07

В Пензе входную группу в травмпункт в больнице № 6 имени Г. А. Захарьина подготовили к зимнему периоду и наплыву посетителей.

«С наступлением холодов и гололеда число пациентов в нашем травмпункте традиционно увеличивается в несколько раз. Наше учреждение - единственное в городе для взрослого населения, поэтому нагрузка ожидается значительная», - сообщили в медучреждении.

Входная группа не соответствовала требованиям: плитка потрескалась и стала опасной для пациентов. Поэтому было принято решение о срочном ремонте.

Специалисты уложили современное резиновое покрытие.

«Оно не только придает эстетичный вид, но и обладает противоскользящими свойствами, что особенно актуально в зимний период», - отметил заведующий травмпунктом Жоб Самуэл Месселе.