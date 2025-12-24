25 декабря мороз в Пензенской области ослабеет

25 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов выпадет снег. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на четверг уличные термометры покажут -14...-19 градусов, местами до -24. Днем ожидается -5...-10, к следующей ночи похолодает незначительно, до -6...-11.
С утра будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Вечером он сменит направление на юго-западное, вероятны порывы до 15-18 м/с, в прогнозе местами слабая метель.
Ранее метеорологи предупредили, что ближе к выходным в регион придет потепление, ожидаются осадки смешанного характера и гололед.
25 декабря в народном календаре Спиридон Солнцеворот. В старину считалось, что если на Спиридона вышло солнце, то и Святки будут ясными. Его сияние с самого утра предвещало безоблачное небо на Новый год.
