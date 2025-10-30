В Пензе заготовили 25 тыс. тонн песко-соляной смеси для обработки дорог

30.10.2025 | 20:27

В Пензе уже запаслись средствами для противогололедной обработки дорог, сообщил глава города Олег Денисов в четверг, 30 октября.

Заготовлено 25 тысяч тонн песко-соляной смеси и 5 тысяч тонн галита. До конца января планируется купить еще 3 тысячи тонн технической соли.

«Следим за прогнозом погоды. При угрозе заморозков бригады («Пензавтодора». - Прим. ред.) будут дежурить круглосуточно, выполнять противогололедную обработку.

Важно, чтобы и управляющие компании заготовили в достаточном количестве песко-соляную смесь и необходимую технику для содержания дворов», – процитировала Олега Денисова пресс-служба мэрии.

Этой зимой для уборки улиц Пензы от снега собираются задействовать 182 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, роторы, тракторные щетки, снегопогрузчики, самосвалы, бульдозеры и др.