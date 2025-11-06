Общество

В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

Печать
Telegram

В Пензе с начала года закрасили более 4 000 надписей, рекламирующих наркотики. Об этом сообщили в мэрии в четверг, 6 ноября.

В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

Акции по уничтожению таких объявлений проводятся в областном центре еженедельно.

В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

Очередной межведомственный рейд прошел 6 ноября на территории Первомайского района. В нем участвовали полицейские, чиновники и активисты.

В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

Они закрасили более 200 пронаркотических надписей на зданиях и сооружениях, расположенных на улицах Экспериментальной, Пушанина, Центральной и в Электрическом проезде.

В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

Раньше буквы и цифры на фасадах скрывали под черной краской. Сейчас подбирают более нейтральный цвет.

В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети