В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

В Пензе с начала года закрасили более 4 000 надписей, рекламирующих наркотики. Об этом сообщили в мэрии в четверг, 6 ноября.
Акции по уничтожению таких объявлений проводятся в областном центре еженедельно.
Очередной межведомственный рейд прошел 6 ноября на территории Первомайского района. В нем участвовали полицейские, чиновники и активисты.
Они закрасили более 200 пронаркотических надписей на зданиях и сооружениях, расположенных на улицах Экспериментальной, Пушанина, Центральной и в Электрическом проезде.
Раньше буквы и цифры на фасадах скрывали под черной краской. Сейчас подбирают более нейтральный цвет.
Новости по теме
- 16-летняя девушка пыталась сбыть наркотик на станции Арбеково
- В Каменке оштрафовали пензенца, торговавшего панамами
- В рекламе энергетиков должны будут предупреждать об их вреде
- Пензенец получил марихуану в подъезде и сразу был задержан
- Двух 17-летних пензенцев обвинили в обороте наркотиков
- Мать четверых детей из Бессоновки отправится в колонию из-за закладки
- В Пензе молодая пара пошла на преступление из-за долгов
- В Пензенском районе ликвидировали гаражную нарколабораторию
- Глава Пензы сообщил о неуважении строительной фирмы к городу
- Назван срок установки камер в сквере «Семейный»
Последние новости
- У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку
- Начальник областного УМВД раскрыл сотрудникам путь к успеху
- В Кузнецке открыли мемориальную доску погибшему на СВО врачу
- Три старинных здания на Красной хотят продать за 1 рубль каждое
- 7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря года
- Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта
- Пензенцы старше 55 лет стали чаще пользоваться ИИ
- В Пензе впервые провели гибридную урологическую операцию
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- Участники СВО могут сэкономить до 500000 рублей на покупке квартиры
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!