В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей

06.11.2025 | 19:34

В Пензе с начала года закрасили более 4 000 надписей, рекламирующих наркотики. Об этом сообщили в мэрии в четверг, 6 ноября.

Акции по уничтожению таких объявлений проводятся в областном центре еженедельно.

Очередной межведомственный рейд прошел 6 ноября на территории Первомайского района. В нем участвовали полицейские, чиновники и активисты.

Они закрасили более 200 пронаркотических надписей на зданиях и сооружениях, расположенных на улицах Экспериментальной, Пушанина, Центральной и в Электрическом проезде.

Раньше буквы и цифры на фасадах скрывали под черной краской. Сейчас подбирают более нейтральный цвет.