В Пензенской области 26 тысяч детей получат подарки за счет бюджета

В Пензенской области началась благотворительная акция «Волшебный Новый год». Сладкие подарки получат более 26 тыс. детей, уточнили в областном минтруде.

За счет регионального бюджета праздничное настроение создадут детям-инвалидам; сиротам и оставшимся без попечения родителей; проживающим в малоимущих многодетных семьях; находящимся в социально опасном положении.

В льготную категорию входят также дети участников спецоперации.

«Подарки можно получить в комплексном центре или на мероприятиях, которые организуют центры социального обслуживания», - сообщила начальник управления Минтруда Пензенской области Наталья Брыкина.

В ведомстве уточнили, что дополнительную финансовую поддержку оказывают спонсорские и благотворительные организации.

Акцию «Волшебный Новый год» проводят в декабре ежегодно.

