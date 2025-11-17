Криминал

Конспирация: под Нижним Ломовом задержали наркокурьера с собакой

В Пензенской области задержали 31-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчину схватили на автозаправке у трассы М-5 вблизи Нижнего Ломова.

При досмотре в его машине, под обшивкой багажника, обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом общей массой более 2 килограммов. Исследование показало, что это производное N-метилэфедрона.

По словам задержанного, он забрал запрещенное вещество из тайника в Тульской области, чтобы потом распространить его в Самарском регионе.

В машине находился маламут. Злоумышленник планировал использовать его для конспирации, чтобы под видом выгуливания животного делать закладки.

В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело, ведется следствие, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото и видео МВД
