Конспирация: под Нижним Ломовом задержали наркокурьера с собакой

В Пензенской области задержали 31-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчину схватили на автозаправке у трассы М-5 вблизи Нижнего Ломова.
При досмотре в его машине, под обшивкой багажника, обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом общей массой более 2 килограммов. Исследование показало, что это производное N-метилэфедрона.
По словам задержанного, он забрал запрещенное вещество из тайника в Тульской области, чтобы потом распространить его в Самарском регионе.
В машине находился маламут. Злоумышленник планировал использовать его для конспирации, чтобы под видом выгуливания животного делать закладки.
В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело, ведется следствие, сообщили в УМВД России по Пензенской области.
Новости по теме
- Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной
- Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»
- Российская туристка в одиночку задержала грабителя на мотоцикле
- В МВД предупредили о мошенничестве с выплатами ветеранам труда
- Молодой кузнечанин пошел на преступление ради новой обуви
- Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
- Молодой кузнечанин разозлился из-за шума и напал на соседа
- В Белинском районе водители подрались на автомойке
- Мужчина напал в подъезде на 60-летнюю пензячку
- Тамалинский пенсионер оклеветал даму сердца из-за ревности
Последние новости
- В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку
- Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной
- Молодой кузнечанин пошел на преступление ради новой обуви
- Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег
- Пензенец оскорбил военных и стал фигурантом уголовного дела
- В Лунинском районе женщина нашла мужа на 40 лет моложе ради выплат
- В Пензе бывшему директору МУП вынесли приговор за взятку в 1,8 млн
- Молодой кузнечанин разозлился из-за шума и напал на соседа
- Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой
- Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!