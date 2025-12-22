Педиатры призывают родителей активировать режим безопасности

22.12.2025 | 09:02

Во время новогодних праздников и при подготовке к ним родителям маленьких детей нужно повысить бдительность, чтобы выходные не омрачились травмами, ожогами и другими происшествиями, отметили в городской детской поликлинике.

В медучреждении перечислили, чему необходимо уделить особое внимание.

1. Елка. Нужно надежно закрепить ее и полностью исключить вероятность, что ребенок или домашнее животное могут опрокинуть дерево. Не стоит использовать в качестве украшений мелкие и бьющиеся предметы, игрушки из горючих материалов, свечи.

2. Гирлянды. Они должны быть только сертифицированными, проверка исправности и целостности электропроводов обязательна. Нельзя оставлять гирлянды включенными без присмотра, перегружать сеть, используя одновременно несколько штук. Детям следует запретить самостоятельно включать сияющий декор.

3. Петарды, хлопушки, фейерверки. По мнению педиатров, эти развлечения - только для взрослых.

4. Новогодний стол. Нельзя оставлять без присмотра горячую еду, напитки и посуду.

5. Пребывание в общественных местах. Стоит одевать малышей в яркие вещи, чтобы они были заметны в толпе. Необходимо закрепить с ними правила: находиться не дальше чем в 2 шагах от родителей, не брать без разрешения подарки и угощения от чужих людей, не поднимать с земли незнакомые предметы, коробки, пакеты.

6. Зимняя прогулка. Нужно исключить пребывание детей у открытых водоемов, передвигаться подальше от домов (из-за риска обрушения снега с крыш и падения сосулек) и напомнить, что на морозе нельзя прикасаться к металлическим деталям игрового оборудования. Горки, «ватрушки», игры в снежки - подальше от дорог и с соблюдением мер безопасности.