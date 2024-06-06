В Пензе рекламу наркошопов продолжают закрашивать черным

06.06.2024 | 20:44

В Пензе продолжается борьба с пронаркотическими надписями на фасадах домов. Волонтеры и представители администраций закрасили рекламу запрещенных веществ в Октябрьском районе.

Всего по итогам мероприятия со стен многоэтажек исчезло 145 надписей.

«Работа по закрашиванию надписей на фасадах жилых домов будет продолжена», - сообщили в администрации Октябрьского района.

Как и прежде, буквы и цифры скрыли под черной краской. Ранее пензенцы говорили, что такой подход им не нравится, когда увидели на светлых поверхностях темные пятна.

На вопрос, почему именно черный, горожанам ответили в мэрии.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в администрации.