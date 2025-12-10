Трое жителей области вырастили коноплю в лесу

Трое жителей Пензенской области, которые заботливо выращивали коноплю в лесу в Шемышейском районе, оказались на скамье подсудимых.
Подельники 30, 39 и 40 лет в мае подыскали поляну в лесу недалеко от села Русская Норка и высадили там как минимум 116 семян. Летом они совместно ухаживали за всходами: поливали, пропалывали, подвязывали к колышкам.
В августе, после созревания урожая, мужчины срезали несколько кустов, часть соцветий и листьев и оставили их сушиться в привезенной специально для этого туристической палатке.
«В результате преступных действий мужчинами получено наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой в перерасчете на высушенное состояние не менее 574,57 г, которое в сентябре обнаружено и изъято сотрудниками полиции», - сообщили в областной прокуратуре.
Подсудимые признали вину. Каждого из них приговорили к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.
