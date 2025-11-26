Криминал

Пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за сорванное рядом с городом растение

51-летний житель Пензы собрал коноплю в окрестностях областного центра и стал фигурантом уголовного дела.

В жилище мужчины полицейские нашли несколько пакетов и свертков с растительным веществом внутри. Экспертиза показала, что это марихуана. Масса запрещенного вещества превысила 600 г.

Пензенец не стал отрицать свою вину. По его словам, наркотик он приготовил для личного употребления.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник — фото УМВД
