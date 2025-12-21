Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об установлении самозапрета на участие в азартных играх. Информация размещена на сайте нижней палаты парламента.
Положения документа распространяются на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Ограничение можно поставить, подав заявку в МФЦ или через портал госуслуг. Она отправится в ПАО «Единый регулятор азартных игр».
После оформления самозапрета ставки, в том числе интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах приниматься не будут.
Заведениям запрещено выдавать свои обменные знаки, переводить деньги и рассылать рекламу людям, отказавшимся от участия в играх. То же самое относится к заключению рискованных соглашений о выигрыше.
Отмена ограничений станет доступна как минимум через год после их установления.
Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.
