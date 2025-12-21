Общество

«Помогает дерзать»: специалисты пришли к выводу о пользе брани

Нецензурная брань способна привести в равновесие эмоциональный фон и физическое состояние человека, а также позволяет повышать результаты деятельности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журнал American Psychologist.

В публикации раскрываются подробности эксперимента, в котором добровольно участвовали 192 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Им поставили задачу отжиматься на стуле, раз в 2 секунды повторяя любое слово, какое сочтут нужным, пусть даже самое грубое.

После выполнения заданий участники ответили на вопрос, что они при этом чувствовали. Исследователи оценивали их реакции по параметрам юмора, уверенности в себе и отвлечения. Дополнительным критерием стала степень погружения в процесс и удовлетворенности от него.

Анализ показал: участники, которые ругались во время отжимания от стула, могли поддерживать вес своего тела значительно дольше, чем те, кто повторял нейтральные слова.

«Ругань - это легкодоступный способ помочь себе чувствовать себя сосредоточенным, уверенным в себе и меньше отвлекаться, а также немного больше «дерзать». [Она] может стать доступным способом раскрыть весь наш потенциал, когда требуется максимальная производительность», - заключили исследователи.

Достигаемый эффект, по их словам, весьма ценен в любой ситуации, требующей смелости или самоутверждения.

