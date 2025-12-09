В районной больнице выписывали поддельные рецепты на прегабалин

09.12.2025 | 09:21

62-летнего врача районной больницы и ее 38-летнюю знакомую подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Как установила полиция, медик воспользовалась своим служебным положением и передала знакомой 38 поддельных рецептурных бланков на приобретение препарата прегабалин, содержащего сильнодействующее вещество.

Врача задержали. Она признала свою вину.

«Как пояснила подозреваемая, она на протяжении двух лет отправляла заполненные бланки в Пензу, передавая их ни о чем не подозревающему водителю автобуса, спрятав в продукты питания либо в другие документы», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Знакомая медика также во всем призналась. По ее словам, к врачу она обратилась потому, что желала избавиться от наркотической зависимости. По поддельным рецептам она приобрела 38 упаковок препарата и все употребила.

В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело.