Криминал

Житель Белинского спрятал наркотик в почтовом ящике

36-летнего жителя города Белинского осудили за приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.

Мужчина заказал вещество для себя в январе этого года в интернете за 4 500 рублей. Получив координаты тайника в Пензе, он забрал оттуда гриппер-пакет с наркотиком массой 0,33 грамма.

Этот пакет горожанин положил в почтовый ящик многоквартирного дома, в котором живет. Там порошок и лежал, пока в апреле его не изъяли правоохранители.

На суде мужчина признал вину.

Ему назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

