Новые шумозащитные экраны в Терновке опять изрисовали

20.11.2025 | 19:24

Новые шумозащитные экраны в Терновке снова изрисовали вандалы, сообщили в администрации Пензы в четверг, 20 ноября.

Хулиганов планируют привлечь к ответственности: сотрудники МБУ «Пензавтодор» написали заявление в правоохранительные органы.

Администрация обращается к пензенцам с просьбой бережно относиться к городскому имуществу. «Особенно обращаем внимание взрослых - проведите беседы с детьми, объясните, как важно сохранить элементы благоустройства, от которых зависит комфорт», - добавили в мэрии.

Новые шумозащитные экраны смонтировали в октябре на отрезке протяженностью 1 200 погонных метров - от Ростовской до Центральной, 24.

Первые рисунки вандалов появились на них сразу после установки.