Новые шумозащитные экраны в Терновке опять изрисовали

Новые шумозащитные экраны в Терновке снова изрисовали вандалы, сообщили в администрации Пензы в четверг, 20 ноября.
Хулиганов планируют привлечь к ответственности: сотрудники МБУ «Пензавтодор» написали заявление в правоохранительные органы.
Администрация обращается к пензенцам с просьбой бережно относиться к городскому имуществу. «Особенно обращаем внимание взрослых - проведите беседы с детьми, объясните, как важно сохранить элементы благоустройства, от которых зависит комфорт», - добавили в мэрии.
Новые шумозащитные экраны смонтировали в октябре на отрезке протяженностью 1 200 погонных метров - от Ростовской до Центральной, 24.
Первые рисунки вандалов появились на них сразу после установки.
