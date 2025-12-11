Общество

В Пензе на учете не состоит ни один подросток-наркоман

Печать
Telegram

В Пензе нет ни одного подростка, состоящего на учете с диагнозами «наркомания» и «алкоголизм». Об этом говорится в докладе первого замглавы администрации Андрея Шиганкова, подготовленном к заседанию гордумы в четверг, 11 декабря.

Статистику предоставила областная наркологическая больница по итогам 3 кварталов 2025 года.

Также на учете не состоит ни один несовершеннолетний, злоупотребляющий наркотическими веществами. Однако есть 2 подростка, злоупотребляющих алкоголем.

В докладе приведены и результаты профилактического медосмотра учеников 8-11-х классов, который ежегодно организуют для раннего выявления употребления наркотиков и психотропных веществ. Его прошли 8 500 школьников.

«Получено 1 187 положительных тестов на психоактивные вещества, из которых 38 - барбитураты, 2 - кодеин (вещество включено в список запрещенных, содержится в препаратах от кашля)», - говорится в докладе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети