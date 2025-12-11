В Пензе на учете не состоит ни один подросток-наркоман

В Пензе нет ни одного подростка, состоящего на учете с диагнозами «наркомания» и «алкоголизм». Об этом говорится в докладе первого замглавы администрации Андрея Шиганкова, подготовленном к заседанию гордумы в четверг, 11 декабря.
Статистику предоставила областная наркологическая больница по итогам 3 кварталов 2025 года.
Также на учете не состоит ни один несовершеннолетний, злоупотребляющий наркотическими веществами. Однако есть 2 подростка, злоупотребляющих алкоголем.
В докладе приведены и результаты профилактического медосмотра учеников 8-11-х классов, который ежегодно организуют для раннего выявления употребления наркотиков и психотропных веществ. Его прошли 8 500 школьников.
«Получено 1 187 положительных тестов на психоактивные вещества, из которых 38 - барбитураты, 2 - кодеин (вещество включено в список запрещенных, содержится в препаратах от кашля)», - говорится в докладе.
