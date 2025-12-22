Общество

Около 300 призывников начали служить при артиллерийском институте

Около 300 человек из 20 регионов России будут проходить службу в учебном центре Пензенского артиллерийского инженерного института. В воскресенье, 21 декабря, они приняли присягу.

Среди новобранцев осеннего призыва много представителей Приволжского федерального округа - из Татарстана, Башкирии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Марий Эл, Кировской, Самарской и Саратовской областей.

Некоторые из молодых людей уже получили высшее образование.

«Это говорит о высоком уровне подготовки и осознанности вашего выбора. В ходе службы вы пройдете интенсивную подготовку по 9 военно-учетным специальностям и станете настоящими профессионалами своего дела», - обратился к новобранцам губернатор Олег Мельниченко. Его процитировала пресс-служба областного правительства.

Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва из Пензенской области в армию отправят около 1 000 человек.

Источник — фото областного правительства
