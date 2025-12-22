Около 300 призывников начали служить при артиллерийском институте

Около 300 человек из 20 регионов России будут проходить службу в учебном центре Пензенского артиллерийского инженерного института. В воскресенье, 21 декабря, они приняли присягу.
Среди новобранцев осеннего призыва много представителей Приволжского федерального округа - из Татарстана, Башкирии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Марий Эл, Кировской, Самарской и Саратовской областей.
Некоторые из молодых людей уже получили высшее образование.
«Это говорит о высоком уровне подготовки и осознанности вашего выбора. В ходе службы вы пройдете интенсивную подготовку по 9 военно-учетным специальностям и станете настоящими профессионалами своего дела», - обратился к новобранцам губернатор Олег Мельниченко. Его процитировала пресс-служба областного правительства.
Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва из Пензенской области в армию отправят около 1 000 человек.
Новости по теме
- Порядок назначения штрафа за несообщение о переезде изменится
- Житель Спасского района посчитал, что его незаконно призвали в армию
- Госдума отказалась повысить оклады солдатам-срочникам. Предложение назвали несвоевременным
- Путин подписал закон о круглогодичном призыве
- В Пензе отец и сын захотели заработать на больном призывнике
- Срок явки в военкомат по повестке задумали ограничить 30 днями
- Документ об ограничении выезда из страны для мужчин признали фейком
- Губернатор поручил подарить часы пензенским призывникам
- Названы заболевания, при которых перестали давать отсрочку от армии
- Перечислены особенности осенней призывной кампании 2025 года
Последние новости
- Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»
- Олег Денисов будет главным дежурным по Пензе в ночь на 1 января
- В Пензенскую область на несколько дней придут холода из Арктики
- В Пензенской районной больнице закончился капремонт стационара
- На освещение поселка Ласточкино гнездо выделили более 11 млн рублей
- В 2026 году для Пензы планируют приобрести 21 автобус
- Стало известно, на что россияне тратят время перед Новым годом
- 23 декабря жители 4 микрорайонов Пензы останутся без воды
- 23 декабря в Пензенской области похолодает с -3 до -27 градусов
- «Термодом» предложил выгоду сразу на 2 квартиры до конца года
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!