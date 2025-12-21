Общество

Стало известно, где в Пензе 22 декабря не будет света

В понедельник, 22 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в Райках, на Бугровке, в Тепличном и на улице Коммунистической.

С 8:30 до 15:00 без электроснабжения останутся:

- ул. Громова; 4-й, 5-й, 6-й, 7-й пр-д Громова; ул. Карпинского; ул. Правды; 2-й пр-д Огарева; 5-й, 6-й Средний пр-д. Номера домов не уточняются.

С 8:30 до 16:00:

- Коммунистическая, 38, 38а.

С 9:00 до 12:00:

- Тепличная, 37, 39, 41.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.

