Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным

21.12.2025 | 15:43

Последний рабочий день этого года, 30 декабря, не станет короче на 1 час. Его продолжительность отражена в производственном календаре, размещенном в правовых системах.

Нормы Трудового кодекса предполагают сокращение рабочего времени перед официальными праздниками. Но постановлением правительства, принятым еще в 2024-м, на 31-е число, канун Нового года, перенесен выходной.

В этом случае общее правило сокращения не работает. Поэтому 30 декабря становится обычным рабочим днем.

Таким образом, новогодние праздники продлятся 12 дней, до 11 января включительно. К трудовым обязанностям работники, занятые по стандартному графику, приступят 12-го.

Ранее стало известно, что в 2026 году не будет 6-дневных рабочих недель.