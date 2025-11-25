В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда

25.11.2025 | 18:09

18-летнего пензенца накажут за акт вандализма на железнодорожной станции Пенза-I, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В августе юноша в ночное время, используя аэрозольный баллон с краской, изрисовал вагон пассажирского электропоезда.

Транспортные полицейские установили и нашли вандала. Нанесенный Федеральной пассажирской компании ущерб он уже возместил.

Уголовное дело в отношении пензенца направлено в суд. Ему грозят штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до 3 месяцев.

20 ноября в администрации Пензы сообщили, что в Терновке снова изрисовали новые шумозащитные экраны. Хулиганов планируют привлечь к ответственности: сотрудники МБУ «Пензавтодор» написали заявление в правоохранительные органы.