Криминал

У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика

Печать
Telegram

В Пензе 17-летнего жителя Заречного обвинили в покушении на сбыт наркотика в крупном размере.

По данным следствия, подросток решил заработать, продавая запрещенные вещества. В октябре он получил координаты закладки в Пензенском районе, забрал наркотик и принес его домой, где расфасовал на более мелкие партии.

Затем юноша сделал закладки в Ленинском районе Пензы.

Однако свой умысел до конца зареченец не довел, так как 12 ноября его задержали полицейские. Они изъяли наркотик.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети