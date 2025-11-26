У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика

26.11.2025 | 09:56

В Пензе 17-летнего жителя Заречного обвинили в покушении на сбыт наркотика в крупном размере.

По данным следствия, подросток решил заработать, продавая запрещенные вещества. В октябре он получил координаты закладки в Пензенском районе, забрал наркотик и принес его домой, где расфасовал на более мелкие партии.

Затем юноша сделал закладки в Ленинском районе Пензы.

Однако свой умысел до конца зареченец не довел, так как 12 ноября его задержали полицейские. Они изъяли наркотик.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.