Отключения света 23 декабря: список адресов

22.12.2025 | 08:40

Во вторник, 23 декабря, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в Заре, Райках, Междуречье, на Тепличной и Коммунистической.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Абрикосовая, 11, 11а, 13, 15-28, 30; пр-д Абрикосовый, 1, 3-11 (нечетные), 15, 17; ул. Ежевичная, 14а, 17-24, 26, 28; ул. Киселевой, 54; ул. Персиковая, 12, 16, 17, 19-23, 25-29, 31, 45а.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Газовая, 38, 40, 41, 42, 44, 45; ул. 1-я Магистральная, 21-28, 30, 33-39, 41, 43, 46, 48; 2-я Магистральная, 11, 13, 13а, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44, з/у 37; ул. Магистральная, 19а, 21-37 (нечетная); ул. Магистральная/ул. 3-я Магистральная, 17/22; 1-й Магистральный пр-д, 13, 14, 16-20, 23, 23а, 24, 27; 3-й Магистральный пр-д, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 45; 4-й Магистральный пр-д, 2, 3, 6, 10, 13-16; 5-й Магистральный пр-д, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Малоэтажная, 24, 26; 1-й Малоэтажный пр-д, 17, 17а, 19, 22, 24, 449; 2-й Малоэтажный пр-д, 7-13 (нечетные), 14а-21; 3-й Малоэтажный пр-д, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 234, 462; ул. Районная, 11, 15, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Тепличная, 37, 39, 41.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Анисовая, 2-7, 9, 10-16, 18-48, 50, 52, 54, 56; ул. Игристая, 1-7, 9-19, 21, 21а, 22, 22а, 22Б, 23а, 24-26, 34, 36, 39, 97, з/у № 26Б; ул. Медовая, 7-23 (нечетные), 37, 39; ул. Медовая/Анисовая, 41; Заря-2, мкр. № 9, стр. 71, 108; ул. Фруктовая/Медовая, 1/45; ул. Фруктовая, 5, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 29-51 (нечетная), 55, 59, 61, 63.

С 13:00 до 15:00:

- пр-д Аргунова, 1; ул. Аргунова, 16, 16 блок 2, 29, 94; ул. Берсенева, 7, 8, 10, 11, 22-29, 31, 83; ул. Боровиковского, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40; ул. Крамского, 1-5, 8, 10-14, 16-38 (четные), 373, з/у 44а; ул. Кузнецова, 12, 16; ул. Кузнецова/Рузляева; ул. Левитана, 16, 30, 35а, 35, 41, 43, 43Б, 45, 68; ул. Левитана/ул. Берсенева, 28/6; 2-й пр-д Левицкого, 2-9, 11, 14; ул. Мутовкина, 2, 2а, 3, 6-10, 12, 13, 15, 17-21, 21Б, 22 уч., 24-27, 33, 35; ул. Рузляева, 15, 30; ул. Чиликанова, 1-7, 11, 13, 17; ул. Яфарова, 4, 6, 8, 67;

- ул. Бекешская, 58, 60, 62, 64-81, 83-91, 93-108; ул. Зеленый овраг, 39, 41; 2-й Объединенный пр-д, 1, 5, 7, 9, 11-18, 20-28 (четные), 29, 30-46 (четные); 3-й Объединенный пр-д, 1-8, 11-31 (нечетные); ул. Угловая, 3, 4, 5-12, 14, 16, 16а, 17, 21.