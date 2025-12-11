Общество

В Пензе подростки за 9 месяцев совершили 40 наркопреступлений

За 9 месяцев 2025 года в Пензе было зарегистрировано 678 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 40 совершили подростки.

Цифры озвучили на заседании комиссии в городской думе в четверг, 11 декабря.

1 преступление зафиксировали в Железнодорожном районе, 2 - в Первомайском, 4 - в Октябрьском и 33 - в Ленинском.

По словам первого замглавы администрации Пензы Андрея Шиганкова, Ленинский район «лидирует», так как это место скопления молодежи. Здесь расположена улица Московская, на которой много заведений, а именно там нередко совершаются наркопреступления.

Кстати, 40 - это количество эпизодов, а не подростков, нарушивших закон: их 8. Однако на счету одного - 21 эпизод, другого - 11.

