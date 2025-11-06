В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи

Контракт на капитальный ремонт многофункционального молодежного центра (Дома молодежи) в Пензе пришлось продлить из-за непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Работы на улице Кирова, 51, начались в июле, к середине августа были выполнены на 50% и до 30 сентября должны были окончиться.
На обновление здания 1974 года постройки выделялось около 45 миллионов рублей. Подрядчик обязался заменить системы отопления и вентиляции, электропроводку, привести в порядок входную группу и крыльцо, выполнить отделку кабинетов, подразумевающую шпатлевание и окрашивание стен, установку подвесных потолков.
Однако завершить капремонт в срок не удалось.
«Работы выполнены на 90%, в процессе были обнаружены дополнительные виды работ, которые не были предусмотрены первоначальным планом. В связи с этим потребовалось внести корректировки и продлить контракт», - рассказал представитель минобра на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте».
Новый срок окончания ремонта не назван.
